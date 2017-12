Pechtold vindt schenking appartement privékwestie

WAGENINGEN - D66-leider Alexander Pechtold uit Wageningen vindt het feit dat hij een appartement in Scheveningen heeft gekregen van een Canadese oud-diplomaat een privékwestie.

Pechtold kreeg het appartement van Serge Marcoux, die met Pechtold bevriend is. Pechtold had de kwestie liefst privé willen houden, maar na publicaties op onder meer de website Geenstijl zag hij zich maandag gedwongen om uit te leggen waarom hij de gift niet heeft gemeld in het officiële geschenkenregister.

'Register is voor zakelijk belang'

In The Post Online zei de Wageninger dat het register voor zakelijke belangen is. 'Dit moet je eerder zien als een erfenis. Kamerleden melden dat soort zaken nooit. En dat zou ook niet moeten hoeven. Het is bovendien geen penthouse maar een appartement van zo’n vijftig vierkante meter dat toevalligerwijze bovenop het complex staat.'