Automobilist overlijdt na botsing op N830

In de vroege ochtend botsten twee auto's door nog onbekende oorzaak op elkaar. Een van de voertuigen vloog daarna in brand. De bestuurder overleefde dit niet.

Beelden van de plek van het ongeval:

Andere bestuurder gewond

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De andere bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Videocorrespondent Bart Meesters vertelt over het ongeval:

Eerder op de ochtend gebeurde er ook al een dodelijk ongeval in het Rivierengebied. In Delwijnen belandde een automobilist in een sloot. Het slachtoffer overleed ter plekke.

