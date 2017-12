Deel dit artikel:











Sloop kerncentrale Dodewaard kost rijk mogelijk 200 miljoen euro Foto: ANP

DODEWAARD - De financiële risico's voor de sloop van de kerncentrale in Dodewaard kunnen de komende jaren oplopen tot 200 miljoen euro. Het rijk moet in totaal rekening houden met een tegenvaller van mogelijk 400 miljoen euro om orde op zaken te stellen in de nucleaire industrie in Nederland.

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een overzicht dat ambtenaren van vier ministeries deze zomer hebben opgesteld op verzoek van kabinetsinformateur Edith Schippers. Dodewaard grootste tegenvaller De grootste tegenvaller is de sloop van de al in 1997 gesloten kerncentrale van Dodewaard. De regering vindt nog steeds dat die sloop moet worden betaald door de aandeelhouders: de energiemaatschappijen Vattenfall, Engie, Uniper en EPZ, tevens de eigenaar van de kerncentrale in Borssele. De ambtelijke werkgroep gelooft er kennelijk niet meer in dat de aandeelhouders zullen betalen. Daarmee geven de ministeries voor het eerst toe dat de overheid mogelijk voor de sloopkosten van Dodewaard opdraait. Onderhandeling over sloop De waarschuwingen van de Hoogambtelijke Werkgroep zijn niet opgenomen in het regeringsbeleid. Het officiële standpunt van de regering is nog steeds dat de aandeelhouders van Dodewaard voor de sloop moeten betalen, maar een woordvoerder van Financiën erkent dat er op dit moment met hen wordt onderhandeld. Zie ook: 'Rijk heeft zitten slapen'; kerncentrale Dodewaard nog lang niet afgebroken