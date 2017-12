Streep door drink-ontgroening Luchtmobiele Brigade

ARNHEM - De Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen heeft vorige week op het laatste moment afgezien van een omstreden inwijdingsritueel met drank. Dat gebeurde na een bezoek van de nieuwe bewindspersonen van Defensie, minister Bijleveld en staatssecretaris Visser.

'Eenieder die geplaatst wordt bij de Tijgercompagnie kan nog niet automatisch als Tijger worden gezien en wordt derhalve aangesproken met Welp. Pas na het met positief gevolg voltooien van de 'Indrink Procedure' zal de net geplaatste militair kunnen worden aangesproken met Tijger', zo begint het document dat in handen is van De Telegraaf waarin de ontgroening bij de Charlie Compagnie van 11 Luchtmobiele Brigade wordt beschreven.

Zorgen over alcoholgebruik

Er zijn binnen de brigade zorgen over het overvloedige alcoholgebruik. De Welpen moeten een mok meenemen waarin een rauw ei en sterke drank worden gedaan. Pas wanneer ze dit achterover hebben getikt, een serie aan vragen over het Tijgerhandboek hebben beantwoord en opdrachten hebben vervuld, horen ze erbij. Bij elk fout antwoord of niet voltooide opdracht moeten ze de indrinkprocedure herhalen.

Het ritueel moest plaatsvinden in de bossen bij Schaarsbergen, vanaf tien uur 's avonds, en dan de hele nacht door. De nieuwelingen zouden ook op een prooi moeten jagen; volgens een ingewijde een konijn dat dan moet worden gevild en rauw opgegeten, meldt De Telegraaf.

'Ongelukkige timing'

Volgens Joris van Esch, woordvoerder van de Koninklijke Landmacht, zijn de zorgen rondom de inwijding 'niet nodig'. De tekst zou volgens hem zo zijn opgesteld om deelnemers 'een beetje bang te maken'. De test wordt namelijk al 25 jaar gedaan. Het ritueel werd na het bezoek van minister Bijleveld en staatssecretaris Visser opeens geschrapt. Volgens Van Esch was dat omdat 'de timing niet gelukkig was'.

'De meest ervaren korporaal, die normaal de begeleiding doet, was ziek en er zitten veel nieuwelingen bij de groep. Iedereen binnen de Luchtmobiele Brigade beseft dat de brigade momenteel onder een vergrootglas ligt door wat er is gebeurd. Het is aan de rechter om daarover te oordelen', zegt Van Esch.

Daarmee doelt hij op de misstanden die zich in 2013 voordeden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Drie oud-militairen zijn daarvoor aangehouden. Justitie verdenkt ze van mishandeling, militaire aanranding, bedreiging, dwang, belediging, ontucht en verduistering.

