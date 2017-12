Deel dit artikel:











Dode bij ernstig auto-ongeluk in Delwijnen Foto: Bart Meesters

DELWIJNEN - Een automobilist is dinsdagochtend vroeg om het leven gekomen bij een ernstig auto-ongeluk in het dorp Delwijnen in de gemeente Zaltbommel.

Het ongeval werd rond 5.00 uur gemeld door een vrachtwagenchauffeur die aan de Delwijnsekade een auto in de sloot zag liggen. De wagen was van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en vervolgens in het water beland. Videocorrespondent Bart Meesters vertelt over het dodelijk ongeval: Tevergeefs gereanimeerd De auto lag waarschijnlijk al enige tijd in het water voordat de vrachtwagenchauffeur het voertuig opmerkte en alarm sloeg. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Naast de brandweer en ambulance was ook de traumahelikopter opgeroepen. Maar vanwege de mist kon die niet vliegen en is het mobiel medisch team met de auto gekomen. De Delwijnsekade was als gevolg van het ongeluk en het onderzoek naar de oorzaak, afgesloten. Later op de ochtend kwam op de Graaf Reinaldweg (N830) bij Vuren ook een automobilist om het leven. De wagen van het slachtoffer vloog na een botsing met een andere auto in brand. Zie ook: Automobilist overlijdt na botsing op N830 Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl