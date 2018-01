Deel dit artikel:











Houben lijsttrekker GroenLinks Beuningen Foto: Wijchense omroep

WIJCHEN - Fractievoorzitter Frans Houben van GroenLinks in Beuningen is door de leden van zijn partij unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de kandidatenlijst staan in totaal 22 personen, een recordaantal. De lijsttrekker zegt Beuningen groener en socialer te willen maken.

De nummer twee op de kandidatenlijst is Tjibbe Dikkerboom uit Weurt. De 23-jarige nieuwkomer op de lijst Yannick Heijmans uit Beuningen is derde. Verder staat Jaap Bril uit Winssen als vierde genoteerd, gevolgd door nummer vijf Francien van Sommeren uit Ewijk. Via mediapartner De Maas&Waler Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl