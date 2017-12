Defecte sluis zorgt voor problemen op water en weg

NIJMEGEN - Een storing aan de Sluis van Weurt aan de Westkanaaldijk in Nijmegen zorgde maandagavond voor overlast op het water en op de weg. De sluis stond door de storing urenlang omhoog.

De storing duurde ongeveer van 21.00 uur tot 23.15 uur. Al die tijd was de Industrieweg tussen de Westkanaaldijk en de Energieweg afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars moesten ter plaatse komen om het verkeer te regelen. Het is niet bekend wat voor een gevolgen de storing voor de scheepvaart had.

Uiteindelijk kon de storing worden verholpen door een monteur. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.