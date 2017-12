Onderzoek milieueffecten Lelystad Airport gaat nog maanden duren

LELYSTAD - Bewoners zullen nog anderhalve maand moeten wachten voordat duidelijk wordt wat de gevolgen voor het milieu zijn van de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport. Dat blijkt uit een brief die maandagavond door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gezonden.

De vliegroutes zorgden voor veel commotie. Vanaf april 2019 wil Lelystad Airport uitbreiden en daarvoor zijn nieuwe vliegroutes ontwikkeld. Het gaat daarbij om routes waarbij lang laag wordt gevlogen over onder meer de Veluwe. Dat is nodig omdat het vliegverkeer van Lelystad het verkeer van Schiphol anders zou hinderen.

Hoog Overijssel en andere actiecomité's ontdekten verschillenden fouten in het rapport dat de milieueffecten van de routes weergaf. Zo werd aangetoond dat er met verkeerde gegevens werd gerekend. Volgens de actiecomités werd de geluidsoverlast te laag voorgespiegeld. Het ministerie heeft de fouten toegegeven.

Fouten bijgewerkt

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat het rapport wordt bijgewerkt. Daarna moet duidelijk zijn wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de voorgestelde vliegroutes. Naar verwachting is dat rapport begin februari klaar. Daarna wordt het naar de Tweede Kamer en de Commissie voor de MER, een onafhankelijke commissie, gezonden. Die commissie heeft zes weken de tijd om te kijken naar de bijgewerkte gegevens. Daarna brengt zij een advies uit.

Nog maanden tot meer duidelijkheid

Minister van Nieuwenhuizen kijkt vervolgens wat er moet gebeuren met de vergunning die is afgegeven voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad en de bijbehorende tijdelijke vliegroutes. Inwoners zullen dus nog maanden moeten wachten voordat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren.

Tegelijkertijd met de brief presenteert de minister aan de Kamer ook een plan van aanpak om te komen tot een herindeling van het luchtruim. De verwachting is dat een herindeling een deel van de overlast oplost.

In haar brief schrijft de bewindspersoon dat het niet mogelijk is om voor 2023 een algehele herziening van het luchtruim te realiseren. Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met de minister en moet duidelijk worden of de kamer de aanpak en het tijdsplan acceptabel vindt.