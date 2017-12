ZEVENAAR - Op de Doesburgseweg in Zevenaar is maandagavond een ongeluk gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen.

De voertuigen kwamen met elkaar in botsing, het is niet bekend of de bestuurders gewond zijn geraakt.

Door het ongeluk was de kruising met de op- en afrit naar de A12 tijdelijk afgesloten voor verkeer.