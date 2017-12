Deel dit artikel:











Rheden start proef met leasen wasbare luiers

DENVER - Een opmerkelijke proef in de gemeente Rheden. Inwoners met kinderen tot vier jaar kunnen vanaf 1 januari wasbare luiers leasen. De proef duurt een jaar en is een vervolg op een proef met wasbare luiers die deze zomer is gehouden.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Dankzij een subsidie van de gemeente Rheden krijgen ouders vijf euro korting per maand op een luierpakket. Het goedkoopste pakket kost dan 25 euro per maand. Bij het maandelijkse pakket zit ook een luierconsulent waar ouders terecht kunnen met vragen. Uit een eerdere proef, afgelopen zomer, bleek dat gezinnen de aanschafkosten van een luierpakket te hoog vinden. Zo’n pakket kost al gauw 400 tot 600 euro. Daarnaast gaven de gezinnen aan dat zij luiers willen ruilen en teruggeven wanneer ze niet meer nodig zijn. Met de vervolgproef is hier rekening mee gehouden. Volgens de gemeente Rheden scheelt het gebruik van wasbare luiers een hoop afval. Ongeveer 22 kilo per maand.