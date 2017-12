Geld verdienen met rijles? Volg een cursus EHBO

HORSSEN - De gemeente Druten komt met een opmerkelijk plan om jongeren te werven voor EHBO-cursussen: ze krijgen 60 euro terug voor hun autorijlessen als ze zich inschrijven voor een les 'levensreddend' handelen.

Tijdens die les, die wordt aangeboden door vier EHBO-verenigingen in de gemeente Druten, leren de jongeren meer over reanimeren, het toedienen van een AED, de stabiele zijligging en het contact met 112.

Jongeren uit Druten kunnen meedoen als ze tussen de 16 en 20 jaar zijn, dit jaar of volgend jaar hun eerste rijles hebben (gehad) en meedoen aan minimaal een van de totaal twaalf EHBO-lesavonden.

De tekst gaat verder onder de video.

Mes aan twee kanten

'De vier afdelingen in Druten zitten te springen om jongeren', zegt Marian Theunissen van de EHBO-afdeling in Horssen. 'De gemeente kwam met het voorstel en wij vonden het meteen een goed plan toen om onze mening werd gevraagd.'

Het mes snijdt aan twee kanten. Theunissen: 'Jongeren leren om te gaan met noodsituaties, want de ervaring leert dat ze zich pas aanmelden als het nodig is voor hun werk of als er in hun directe omgeving iets is gebeurd. Ook hopen we dat jongeren die de cursus volgen bewuster gaan autorijden.'

De exacte data voor de EHBO-lessen zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat de EHBO-afdeling in Afferden in maart aftrapt met de cursus. Daarna volgen Horssen, Puiflijk en Druten.