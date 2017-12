Polocrosse: teamsport voor paarden wint aan populariteit

BENNEKOM - Paardrijden een individualistische sport? Niet als je aan polocrosse doet! De teamsport, die niet verward mag worden met polo, wint aan populariteit in Nederland.

'Kom op meiden, die bal is voor ons!', roept Fleur Bartels vanaf haar paard over het veld. Twee teamgenoten proberen de bal te vangen met een stick. Scoren tussen de doelpalen lukt niet. Bartels verdedigt haar team tevergeefs.



Na drie keer zes minuten is de wedstrijd voorbij. 'Het is een enorme kick om met zo'n kudde paarden over dat veld te galopperen met je bal', zegt Bartels. Eens in de twee weken doet ze een polocrossetraining in Bennekom. 'Het is een soort verslaving.'

Combinatie van polo en lacrosse

Polocrosse is een combinatie van polo en lacrosse. Het spel wordt gespeeld op een grasveld met twee teams van drie spelers te paard. Elke speler heeft een stick met een netje. Het doel is om te scoren door de bal tussen twee doelpalen te gooien

'Het leuke aan polocrosse is dat je goed moet samenwerken met je paard', vindt Bartels. 'De meeste paarden leren het spel kennen en gaan meedenken en de bal volgen. En het is een teamsport. Daarvan zijn er niet zoveel in de paardensport.'

Ontstaan in Australië

De sport is ontstaan in Australië, net voor de Tweede Wereldoorlog. Het is bedacht om kinderen te leren paardrijden zodat ze niet te angstig werden. Door zich te concentreren op de stick en de bal leerden ze balans te houden.



In Europa wordt polocrosse gespeeld in Ierland en Engeland. Relatief nieuwe polocrosselanden zijn Nederland, Frankrijk, Finland, Noorwegen en Duitsland. Hier wordt de sport nu zo'n tien jaar beoefend.



'De nieuwe landen spelen zo'n beetje op hetzelfde niveau, zodat je ook competitie van elkaar houdt', vertelt Bartels. 'Op dit moment zijn de Afrikanen het beste. Die zijn wereldkampioen.'

Elk jaar spelers erbij

Het aantal ruiters in Nederland dat polocrosse beoefent groeit. Bartels: 'Het zijn er nu zo'n zeventig. Elk jaar krijgen we spelers erbij. Meestal gaat dat via via. Het is heel laagdrempelig. Elk paard kan meedoen. Je ziet dat we ook steeds meer trainingslocaties en toernooien krijgen.'



Het belangrijkste Nederlandse polocrosse-toernooi van het jaar is de Dutch Open in Otterlo. Hier strijden Nederlandse teams tegen andere teams uit Europa.

Dit is gemaakt in samenwerking met bokt.nl