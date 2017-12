Deel dit artikel:











Vermiste Bert terecht, Achilles'29 opgelucht

GROESBEEK - Bert Kersten uit Groesbeek is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt voetbalclub Achilles'29, waar Kersten een belangrijke vrijwilliger is. Ook de politie bevestigt dit bericht.

Hij werd een week geleden als vermist opgegeven. De voetbalclub zette zoek- en flyeracties op touw. Een woordvoerder van de familie zegt dat de man in Dortmund is. De familie is bij hem. 'We willen iedereen bedanken die heeft meegeleefd en zijn vermissing heeft gedeeld op sociale media.' Nu Bert gevonden is, vragen familie en vrienden zijn privacy te respecteren. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl