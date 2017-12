Harderwijk wil aandacht voor alle kleuren van de regenboog

HARDERWIJK - Harderwijk tekent donderdag een convenant waarmee de gemeente een regenbooggemeente wordt. Daarmee wordt beloofd dat er beleid komt om sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie te bevorderen.

Volgens een van de initiatiefnemers gaat het er vooral om meer voorlichting aan met name jongeren te geven. De motie voor een regenboog-zebrapad die Menno Doppenberg van de VVD in maart indiende werd nog door de christelijke partijen in de raad weggestemd. Maar het was wel aanleiding om een motie in te dienen voor het convenant door de fracties Stadspartij Harderwijk Anders, D66 en VVD. Die motie werd unaniem aangenomen.

Acceptatie

Concreet houdt het convenant in dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt gemaakt op Harderwijkse scholen. 'En het heeft ook symbolische waarde', zegt Doppenberg. 'Uit onderzoek blijkt dat veel LHBT'ers zich niet geaccepteerd voelen en dat de acceptatie onder jongeren ook nog steeds een aandachtspunt is.'

Onder andere Nijmegen, Arnhem en Zutphen werden al eerder een regenbooggemeente. Sinds ruim een jaar is Gelderland bovendien regenboogprovincie. De provincie hoopt dat meer gemeenten zich aansluiten. Dat is volgens Doppenberg belangrijk om in kaart te brengen wat de problemen per regio zijn.