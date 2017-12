Joey Sleegers lijkt NEC te gaan verlaten

NIJMEGEN - NEC lijkt afscheid te gaan nemen van Joey Sleegers. De aanvaller is in onderhandeling met AS Trencin.

De Slowaakse middenmotor wil hem in de winterstop al overnemen. Om die reden ontbreekt Sleegers dinsdag in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met PEC Zwolle.

Sleegers kwam in 2015 over van Feyenoord, nadat hij het seizoen daarvoor was verhuurd aan FC Eindhoven. Bij NEC dwong hij geen basisplaats af en vorig seizoen zag trainer Peter Hyballa het niet in hem zitten. Daarom werd hij verhuurd aan VVV, waarmee hij kampioen werd. Deze zomer keerde hij terug in Nijmegen en had hij aanvankelijk een basisplaats als aanvallende middenvelder, maar werd hij uit het elftal gespeeld door Ferdi Kadioglu. En ook Jari Schuurman zit boven hem in de hiërarchie.