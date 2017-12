Ingezameld bedrag door Arnhemse 'is verpletterend mooi'

ARNHEM - De inzamelingsactie van Margriet van der Woerd uit Arnhem is voorbij. Haar pogingen om met haar project The Good Million, 1 miljoen euro op te halen voor Stichting Bootvluchteling, is gestrand bij 71.000 euro. 'Ik ga tot en met Kerstmis nog door. Ik hoop uiteindelijk op 75.000 euro.'

Volgens een rekenmodel wilde Van der Woerd ingezameld geld wekelijks verdubbelen; uiteindelijk had 1 euro kunnen resulteren in een miljoen. 'Er is in de afgelopen weken iets moois gebeurd. Niet alleen ik was bezig, maar ook anderen voor The Good Million, mensen die in plaats van cadeaus voor een feest een donatie wilden, opbrengsten uit de horeca...'

De initiatiefneemster (34) wordt heen en weer geslingerd tussen trots en teleurstelling. 'Ik heb steeds de hoop gehad 1 miljoen euro op te halen. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik kan terugkijken op een mooie ervaring.' Ook in haar omgeving overheerst de trots. 'Mijn man zei tegen mij dat de eerste actie voor het Glazen Huis ook niet 1 miljoen euro had opgeleverd (915.955 euro, red.).'

Annerieke Berg uit Ede van Stichting Bootvluchteling wil absoluut niet spreken van een mislukking, nu het streefbedrag van 1 miljoen euro niet is gehaald. 'Het bedrag van Margriet is verpletterend mooi', zegt de mede-oprichter. 'Wie haalt dat nou op? Hallo?! Dit is super indrukwekkend.'

Schoollessen en trainingen

Van het geld kan de stichting, zegt Berg, haar werk op het Griekse eiland Lesbos met vijf maanden voortzetten. 'We bieden aan de mensen in het kamp in Moria psychosociale hulp. Dan moet je denken aan trainingen tegen onzekerheid maar ook aan schoollessen aan kinderen.'

Dinsdag heeft het stichtingsbestuur een gesprek met Van der Woerd over wat er precies met het geld gaat gebeuren. Of de Arnhemse na al die inspanningen sinds eind augustus zelf naar het eiland wil? 'Dat vind ik moeilijk om te zeggen', reageert ze. 'Ik heb er de afgelopen maanden met veel mensen over gepraat. Maar vliegtickets zijn in deze periode erg duur en dan kan ik zo'n bedrag beter doneren.'

