Bewoners Spijkerkwartier willen af van gratis parkeren

Automobilisten die hun auto in de straat zetten en dan met het vouwfietsje naar kantoor gaan. Of een binnenstadbewoner die op vakantie ging en zijn auto maanden lang in de wijk bij iemand voor de deur zet. De voorbeelden lepelt Jan Trooster zo op. Als voorzitter van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier ging hij met buurtbewoners op zoek naar een oplossing.

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Arnhem werden de plannen besproken. 'Wij geven de plannen graag een kans, compliment voor de werkgroep.' Toch was niet iedereen enthousiast. Zo'n 230 handtekeningen werden bij de vergadering overhandigd, tegen de plannen. 'Ik heb het gevoel dat veel bewoners en ondernemers tegen zijn', reageerde Lea Manders van Arnhem Centraal.

Ook stelden een aantal partijen voor om de beslissing uit te stellen en de voor- en tegenstanders dichter bij elkaar te brengen. De wethouder, Geert Ritsema, wilde daar niet aan. 'Er is geen alternatief.' Ook vindt hij dat er nu voldoende draagvlak is, al is dat volgens hem iets anders dan unanimiteit.

De raadsvergadering (tekst gaat verder onder foto):

Einde aan vrij parkeren

Volgens de voorzitter van de werkgroep is het grootste probleem dat de parkeerzones nu teveel versnipperd zijn. Naast een enorme hoeveelheid vrije parkeerplekken zijn er ook specifieke plekken voor vergunninghouders en plekken waar je moet betalen. Terwijl automobilisten rondjes rijden op zoek naar een gratis plek, kan je op parkeerplaatsen met een betaalautomaat een kanon afschieten.

De gemeente Arnhem kwam een paar jaar geleden met een plan voor betaald parkeren, maar de buurt wees dat af. Volgens bewoners hield dat plan geen rekening met de hoeveelheid auto's in de wijk. Ze trokken hun eigen plan en richten de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier op.

Opbrengsten vloeien terug de wijk in

Het plan van de werkgroep wil alle parkeerplekken gelijk maken. Weg met de vergunninghouderszones en het vrij parkeren. Voor alle parkeerplaatsen moet nu betaald worden en de vergunninghouders mogen daarna overal hun auto neerzetten. De opbrengst vloeit weer terug in de wijk en wordt gebruikt om extra parkeerplek te huren in parkeergarages en deel-auto's te stimuleren.

De gemeente Arnhem beslist maandagavond over het plan.