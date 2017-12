Lokale VVD stopt verkiezingsprogramma in luisterboek

NIJMEGEN - De VVD in Nijmegen heeft haar verkiezingsprogramma als luisterboek voor blinden en slechtzienden gepresenteerd. Het is daarmee de eerste lokale partij die dit jaar in Nijmegen deze stap zet, de landelijke VVD maakte haar programma al wel beschikbaar als luisterboek.

Het gesproken verkiezingsprogramma werd maandagmiddag symbolisch overhandigd in het MuZIEum, het Nijmeegse museum over leven met een visuele beperking.

Ook voor analfabeten

Het luisterboek is ingesproken door fractievoorzitter Inge van Dijk. Dachten ze bij de VVD, die folders worden toch nooit gelezen? 'Nee, wij dachten: het is belangrijk dat iedereen ons verkiezingsprogramma kan luisteren of lezen', vertelt Van Dijk. Volgens haar is het gesproken verkiezingsprogramma ook ideaal voor analfabeten.

Voorleeswedstrijd

De blinde Bart Schotman die als gids werkt in het MuZIEum, heeft al vast een stukje beluisterd en is enthousiast. 'Ik vind het prima klinken. Ze leest als een professionele voorlezer. Het klinkt lekker rustig, prima.' Kennelijk kan fractievoorzitter Inge van Dijk aardig voorlezen want als elfjarige won zij al eens een voorleeswedstrijd, zo verklapt zij tijdens de presentatie.