Deel dit artikel:











Verdachten mishandeling Arnhems stel Ronnie en Jasper voor de rechter Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vier jongens moeten dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen voor de mishandeling van het Arnhemse homostel Ronnie en Jasper, in april dit jaar op de Nelson Mandelabrug in hun woonplaats. De zaak zorgde voor veel verontwaardiging, omdat er volgens de slachtoffers sprake is van homohaat.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten de vier verdachten, variërend in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, alleen te vervolgen voor openlijke geweldpleging. Het stel begrijpt niet dat hun belagers alleen worden vervolgd voor openlijke geweldpleging en niet voor homohaat. 'Ze riepen homo en flikker, dat hebben we toen ook verklaard', zei Jasper eerder daarover. 'Dan kun je niet zeggen dat het niet om homohaat gaat.' Protest tegen homogeweld De Arnhemmers liepen begin april over de Nelson Mandelabrug, toen een woordenwisseling met een groep jongens uitliep op een vechtpartij. Ronnie verloor vijf tanden. De zaak veroorzaakte grote opschudding. Zo protesteerden ongeveer 2000 mensen tegen homogeweld bij een manifestatie in Arnhem. Een twitteroproep van journaliste Barbara Barend aan mannen om een foto te sturen waarop ze samen hand in hand staan, leidde tot veel reacties. Zo liep D66-leider Alexander Pechtold hand in hand met zijn financiële expert Wouter Koolmees naar besprekingen voor een nieuw kabinet. Het is voor het eerst dat de rechtbank zich over de mishandeling buigt. De zaak wordt dinsdag nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt op 26 maart. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl