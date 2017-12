Celstraf geëist voor man die kinderen meenam naar buitenland

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 32-jarige Arnhemmer. De man wordt ervan verdacht zijn twee kinderen, van destijds 5 en 7 jaar oud, zonder toestemming te hebben meegenomen naar het buitenland.

Hij nam zijn kinderen op 4 november 2016 zonder toestemming van de moeder mee naar het buitenland - naar een voor haar onbekende bestemming. Hij haalde de kinderen die dag eerder uit school, omdat ze een afspraak bij de tandarts zouden hebben. Uit onderzoek blijkt dat daar geen sprake van was.

Toen de moeder dit ontdekte, vermoedde zij dat haar man de kinderen mee wilde nemen naar zijn geboorteland Afghanistan. Twee dagen later werd de vader aangehouden in Hongarije. Hij zat op dat moment met de kinderen in een trein richting Roemenië.

Tegen de man was op dat moment al een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Nadat hij werd aangehouden, zijn de kinderen in Hongarije met hun moeder herenigd.

'Verrassingsvakantie'

De verdachte heeft in verhoor beweerd dat hij de kinderen niet uit het ouderlijk gezag wilde onttrekken. Hij zou in plaats daarvan als verrassing een korte vakantie met het gezin hebben gepland.

De officier van justitie noemt dat scenario ongeloofwaardig, mede omdat de moeder niet door de man op de hoogte werd gebracht van de vakantieplannen. Spanningen in het huwelijk en tussen de families van de man en vrouw waren volgens de officier de reden dat de man met zijn kinderen vertrok.

'Kans op herhaling groot'

'De verdachte heeft met de onttrekking het ouderlijk gezag van de moeder ernstig ondermijnd. Hij heeft haar in grote angst en onzekerheid achtergelaten in Nederland', aldus de officier van justitie in de rechtbank in Arnhem.

De officier vreest dat de man in herhaling zal vallen. Hij vindt daarom een deels voorwaardelijke straf met een proeftijd van drie jaar passend. Ook moet de man onder toezicht van reclassering komen te staan en behandeling voor agressie- en relatieproblematiek krijgen.