Van de draak tot Gelderland; stripverhaal moet geschiedenis tot leven wekken

ARNHEM - Er komt mogelijk een stripboek over het hertogdom Gelre. Acht organisaties in Gelderland en het Duitse Niederrhein-gebied zijn een crowdfundingscampagne begonnen.

Het stripboek is onderdeel van het project Grenzeloos Gelre. De organisaties willen daarmee meer bewustzijn voor de Gelderse geschiedenis creëren. Het geschiedonderwijs in Nederland en Duitsland wordt voornamelijk vanuit nationaal perspectief verteld, vinden ze.

De Euregio en het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland gaven al een deel van het benodigde geld voor het stripboek. Er is nog 10.000 euro nodig. Maandagmiddag was daarvan ruim 5800 euro binnen, van ruim 90 liefhebbers van de Gelderse geschiedenis.

De grens over

Het stripboek wordt in het Nederlands en in het Duits uitgegeven. Gelderland en de Duitse grensregio waren eeuwenlang één hertogdom. Dat begon in het Duitse plaatsje Geldern.

Volgens de ontstaansmythe leefde daar in het jaar 878 een bloeddorstige draak die door twee dappere ridders werd verslagen. Toen de draak stierf, brulde hij volgens de sage 'Gelre!' De ridders stichtten een kasteel met die naam. Vanuit Geldern breidden de Gelderse graven en hertogen hun gebied en invloed steeds verder uit, tot aan de Waddenzee.

