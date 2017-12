Deel dit artikel:











Mogelijk woningen voor ouderen in leegstaande school Foto: Gemeente Berkelland

BELTRUM - Het terrein van de Tweespan in Beltrum kan in de toekomst plaats bieden aan woningen voor ouderen. De leegstaande school kan zo een rol spelen in de doorstroming op de Beltrumse woningmarkt.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Het idee is om de komende periode samen met geïnteresseerde Beltrumse ouderen die nu in een koopwoning wonen, te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om met elkaar woningen te bouwen in dat gebied. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos van de gemeente Berkelland: 'Op die manier kunnen ouderen in Beltrum langer in de dorpskern een nieuw thuis creëren. Uit het woononderzoek dat wij vorig jaar met Beltrum hebben gehouden, blijkt namelijk dat daar een grote behoefte ligt.' Initiatiefnemers enthousiast Uit dit onderzoek bleek ook dat jongeren graag in Beltrum willen blijven wonen, maar dat er te weinig 'beweging' zit, waardoor er maar weinig (betaalbare) woningen voor starters zijn. Ook de initiatiefnemers, Bas Hommelink en Leo ter Woerd zijn enthousiast. 'Met de plannen voor de Tweespan ontstaat er namelijk een doorstroming op de Beltrumse woningmarkt. Beltrumse ouderen verhuizen naar de Tweespan en daardoor krijgen Beltrumse jongeren de ruimte om ook in het mooie Beltrum te wonen', aldus Bas Hommelink. Op dit moment hebben 23 ouderen aangegeven dat zij serieus geïnteresseerd zijn in de plannen voor de Tweespan. De komende tijd worden de ideeën door de initiatiefgroep op papier gezet, om zo uiteindelijk tot een concreet plan te komen.