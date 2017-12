Verzet tegen extra belasting, ruim honderd euro, op kraanwater

ANGEREN - Inwoners van Lingewaard weigeren extra te betalen voor water uit de kraan en maken officieel bezwaar. Waterbedrijf Vitens verhoogt het bedrag dat huishoudens in deze gemeente voor 'gemeentepils' moeten neertellen met 104 euro en 84 cent per jaar. De gemeente zegt met het waterbedrijf te willen praten.

Vitens meldde voor het weekend hiertoe genoodzaakt te zijn omdat ze opdraait voor een heffing voor het gebruiken van de waterleidingen in de grond van Lingewaard.

Niet alleen vanuit de bevolking, ook vanuit de Lingewaardse politiek klinkt nu verzet tegen de zogeheten precarioheffing. Marieke Lambermont uit Bemmel is een van de vele inwoners die zich tegen de heffing verzet. Ze laat weten een bezwaar bij de gemeente in te dienen en dat ook voor te bereiden namens zo'n 75 inwoners van Doornenburg en Gendt.

Lingewaard wil met Vitens praten

Volgens een woordvoerder van Lingewaard wordt met name via Facebook en Twitter gereageerd op de verhoging van de rekening voor kraanwater. 'We hebben al besloten dat huishoudens gecompenseerd worden', laat hij weten. Of dat een gehele of gedeeltelijke teruggave is, kan hij niet zeggen.

De precarioheffing die de gemeente Vitens heeft opgelegd ligt op dit moment onder de rechter. Het waterbedrijf heeft uitstel van betaling gekregen, maar inmiddels al wel de nieuwe prijzen aan de klanten laten weten. De gemeente wil nu met Vitens om tafel.

Boosheid op sociale media

Ondertussen reageren mensen op sociale media boos. 'Dit slaat nergens op', reageert Ronald Verhaaf uit Huissen op Facebook. 'De gemeente stuurt Vitens een belastingaanslag. Vitens presenteert de rekening aan de inwoners. Inwoners worden gecompenseerd. Water is een levensbehoefte. Daar moet geen belasting op worden geheven zoals bij tabak en alcohol.'

Martijn Coenen zegt op Twitter: 'De reactie van de gemeente Lingewaard (...) doet mij vreemd aan. Moet ik jullie echt gaan betalen om iets wat er nog niet is? Dit is nogal klungelig zo. Paniek zaaien.'

Rechtszaak tussen Vitens en gemeenten

In Gelderland zijn ook huishoudens in Hattem en Oldebroek de klos. De Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, moet beslissen of de precarioheffing is toegestaan. De Huissense Lambermont heeft geen zin de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten. 'Dan is het besluit al genomen', zegt ze.

'Stop ermee'

Ook vanuit Hattem sijpelt gemor door op Facebook: 'De gemeente vergeet blijkbaar dat ze er voor de burgers zitten en niet om ze uit te melken', schrijft Christiaan de Haan.

Oppositiepartij PvdA in Lingewaard vindt dat de gemeenteraad het heffen van precario op waterleidingen moet heroverwegen. 'En die mogelijkheid is er.'

Het was uitgerekend de PvdA die in 2013, het water stond de gemeente toen aan de lippen, voorstelde onderzoek te doen naar het heffen van precario. 'Die belasting is omstreden, maar nood breekt soms wet', blikt de partij daarop terug.

'De gasrekening van inwoners steeg met een paar euro, maar het leverde de gemeente jaarlijks ongeveer een miljoen euro op.' Een jaar later waren de de elektriciteit- en waterleidingen in de gemeente aan de beurt.

B06: stop ermee

In een brief aan het college vraagt ook B06, net als de PvdA geen collegepartij, om onmiddellijk te stoppen met de heffing aan Vitens. 'Gezien de vele reacties en vragen die wij de afgelopen dagen hebben gehad, vragen wij het college om met spoed duidelijkheid te scheppen', meldt de partij op Facebook.

Een woordvoerster van Vitens laat maandag weten: 'Het is niet te voorspellen wat de uitkomst van deze procedure zal zijn. Vitens vindt dat haar klanten recht hebben op duidelijkheid over de tarieven voor volgend jaar. En, stel dat Vitens deze rechtszaak verliest, dan zou over twee à drie jaar precario in één keer worden moeten worden door belast. Dat zou over enorme bedragen gaan. Dat wil Vitens in elk geval voorkomen.'

