Breinburg en Langil twijfelgevallen bij NEC voor bekerduel tegen PEC Het meespelen van Gregor Breinburg is onzeker

NIJMEGEN - Het is onzeker of Gregor Breinburg en Steeven Langil kunnen spelen in de bekerwedstrijd dinsdagavond uit tegen PEC Zwolle.

Beide spelers zijn gehavend uit de wedstrijd van vrijdag tegen Helmond Sport gekomen. Segun Owobowale (foto), die vrijdag inviel, is er door een hamstringblessure zeker niet bij. NEC mist verder Joshua Smits, die bijna hersteld is van een armbreuk, Guus Joppen en Mo Rayhi (beiden hamstringblessure), Arnaut Groeneveld (rug) en Ted van de Pavert (enkel). Joey Sleegers wordt buiten de selectie gehouden, omdat hij mogelijk een transfer gaat maken. De wedstrijd in Zwolle is er één in de achtste finales van de KNVB-beker. NEC schakelde eerder Emmen en Achilles'29 uit. Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg (Jansen); Larsson, Braken, Langil (Achahbar). Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl