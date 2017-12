Fipronilcrisis: sommige boeren hebben kippen met gouden eieren

Ongeveer 30 procent van de gespecialiseerde leghennenbedrijven werd getroffen door de fipronil-kwestie en die hebben fors lagere inkomens door de geleden schade. Twintig procent van die bedrijven verliest één ton of meer. Eveneens twintig procent van de pluimveehouders profiteert en behaalt een inkomen hoger dan 400.000 euro per pluimveehouder. Deze pluimveehouders verdienen aan de eiercrisis omdat getroffen pluimveebedrijven nog geblokkeerd zijn of waren en géén eieren kunnen of konden leveren.

'Gouden bergen'

'Normaal verdien je zeven cent per ei, nu zitten we daar vier cent boven' vertelt Helmus Torsius uit Putten. Hij zat tot eind oktober zelf ook op slot met zijn bedrijf door de aanwezigheid van fipronil, maar levert nu al weken eieren aan de markt. Ook bij hem stroomt het geld nu weer binnen. 'Maar de geleden schade is nog niet gedekt hoor'.

Hij vertelt verder. 'Er wordt op dit moment heel veel geld verdiend in de pluimveesector. Een deel van de sector kijkt toe omdat ze door de fipronil-affaire op slot zitten, het andere deel van de sector lacht in zijn vuistje.'

Eiertekort

De vraag naar eieren is groot, het aanbod schiet tekort waardoor de prijzen stijgen. Pluimveehouders kunnen zonder vaste prijsafspraken meer vragen voor hun eieren. Volgens de Wageningen Universiteit zijn er zelfs boeren de vier ton of meer verdienen.

Noodfonds pluimveehouders

Op de vraag of er eventueel een noodfonds kan worden opgericht van en voor pluimveehouders is Helmus Torsius, duidelijk. 'Dat komt er niet' verwacht hij. 'Je zult het niet voor elkaar krijgen, een deel van de sector zegt, ja dag ik ben niet getroffen dus ik doe niet mee aan een noodfonds. Het is lastig te zeggen hoe dat komt. Er werd altijd weinig verdiend aan de eieren, kleine marges. Daarom denk ik dat de pluimveehouders die nu goed verdienen niet geld gaan geven aan de noodlijdende pluimveehouders. '

Volgens de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit zijn er 110 bedrijven vrij. 53 bedrijven zijn nog geblokkeerd door fipronil. 186 bedrijven zijn nog deels geblokkeerd. Het Barneveldse bedrijf Chickfriend gebruikte tijdens een behandeling tegen bloedluis een mengsel met daarin het verboden middel fipronil. Zo kwam het terecht in honderden stallen. Er loopt nog steeds een internationaal strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaren van het bedrijf. De NVWA wil niet voor camera reageren op de kwestie zolang de commissie Sorgdrager onderzoek doet naar de fipronil-affaire.

Bovendien is het volgens een aantal anonieme boeren niet zo dat het extra geld direct kan worden opgemaakt. Een buffer is essentieel, voor bijvoorbeeld vogelgriep. Op dit moment is er een ophokplicht voor kippen omdat er vogelgriep is vastgesteld bij dode zwanen op de Veluwe.

