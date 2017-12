Aflevering 4: Topbokser, bijzondere vondsten en zangeres Laura van Kaam

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2017' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de vierde uitzending op zaterdag 30 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Enrico Lacruz uit Huissen is topbokser en wil dat het imago van boksen verbeterd. Hij ziet daarin een rol voor zichzelf weggelegd. Hij wil dat boksen een sport wordt voor iedereen.

Leven van dag tot dag, dat is wat de 19-jarige zangeres Laura van Kaam doet sinds ze de diagnose 'zware depressie' kreeg. Heel langzaam is ze herstellende, muziek helpt haar daarbij. Hoogtepunt dit jaar was haar avondvullende concert met de titel 'Less is more' waarmee ze de bezoekers raakte met haar muziek en haar verhalen. In onze uitzending vertelt Laura waarom ze het belangrijk vindt haar ervaringen te delen. Ze treedt ook op.

Nils Kerkhoven uit Dreumel, archeoloog en kartrekker bij expeditie over de Maas, beleefde dit jaar een glorieuze dag. Hij mocht eindelijk verklappen wat hij 7 jaar lang geheim had moeten houden; de grootste en rijkste archeologische opgraving van Nederland. Meer dan 100-duizend voorwerpen werden er gevonden door Nils en zijn werkgroep. Een aantal van die voorwerpen neemt hij mee.

Het filmpje waarin Robbin, medewerker van Brownies en Downies, een pannenkoek de lucht in gooit, werd miljoenen keer bekeken over de hele wereld. Een onverwachts succes.

'Helden van 2017' is van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.15 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma

Jan de Hoop presenteert, naast het RTL Ontbijtnieuws, het radioprogramma 'De Hoop op Zaterdag' bij Omroep Gelderland. Hij woont sinds drie jaar in Radio Kootwijk en geniet elke dag van de schoonheid en de rust van de provincie. Bij hem om de hoek in Apeldoorn woont Sonja Booms, al jaren een vertrouwd gezicht bij de Gelderse omroep. Ze presenteert onder meer het nieuws en 'Gelderland Helpt'.