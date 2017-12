Aflevering 3: Kersverse staatssecretaris, tv-kok met een missie en live-tekenaar

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2017' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de derde uitzending op vrijdag 29 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Alles in het leven van Nadia Zerouali staat in het teken van koken en eten. Dat begon al tijdens haar jeugd in Winterswijk. Ze presenteert nu programma's over eten en schrijft kookboeken. Ze won het 'Gouden Kookboek 2017' met haar nieuwste kookboek 'Souq, tafels vol mezze'. Ze wil mensen verbinden door eten, zonder daarbij in hokjes of grenzen te denken.

De Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord is 33 en daarmee de op een na jongste burgemeester van het land. Van het dorp waar hij opgroeide. Wat maakt dat deze onalledaagse burgemeester het ambt zo goed past?

Paul Blokhuis is sinds kort de nieuwe staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was elf jaar wethouder in de gemeente Apeldoorn en vindt dat je als Christen een bijdrage moet leveren aan de samenleving, dat je moet opkomen voor kwetsbaren.

De mmmEggies zijn een groep vrouwelijke legpluimveehouders die het Nederlandse ei op ludieke ei promoten. Dit jaar was dat extra belangrijk vanwege de fipronilaffaire.

Alle uitzendingen van 'Helden van 2017' worden op een bijzondere manier afgesloten. De Nijmeegse stadstekenaar Elske Berndes verbeeldt de derde uitzending in een tekening die ze ter plekke maakt.

'Helden van 2017' is van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.15 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma.

Jan de Hoop presenteert, naast het RTL Ontbijtnieuws, het radioprogramma 'De Hoop op Zaterdag' bij Omroep Gelderland. Hij woont sinds drie jaar in Radio Kootwijk en geniet elke dag van de schoonheid en de rust van de provincie. Bij hem om de hoek in Apeldoorn woont Sonja Booms, al jaren een vertrouwd gezicht bij de Gelderse omroep. Ze presenteert onder meer het nieuws en 'Gelderland Helpt'.