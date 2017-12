Aflevering 2: Topmodel, Vitesseman en een Achterhoekse dichter

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2017' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de tweede uitzending op donderdag 28 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Edward Sturing won dit jaar als assistent-trainer met 'zijn' Vitesse de KNVB-beker. Voor het eerst in de 125-jarige clubgeschiedenis won de Arnhemse club een grote prijs waarmee ze zich plaatsten voor de Europa League.



Model Rico Mallee uit Heteren werd dit jaar tijdens de verkiezing 'Manhunt International' in Bangkok gekroond tot Best Stage TV Movie Model van 2017. Wie had dat gedacht toen hij een paar jaar terug nog de contrabas bespeelde in het zigeunerorkest van zijn familie. Hij is trots op zijn prijs maar ook op zijn afkomst.



Toen de Arnhemse basisschoolleerkracht Paul de Brouwer de Facebookpagina 'PO in actie' begon had hij nooit kunnen vermoeden dat hij daarmee zoveel teweeg zou brengen. Tienduizenden docenten staakten dit jaar.



Henk ter Haar is ook leerkracht in Arnhem, maar dan op een middelbare school. Hij werd dit jaar genomineerd voor de titel Beste Leraar Nederlands. Hij is trots op zijn vak en draagt dat op allerlei manieren uit. Toch kwam ook hij in actie dit jaar.



Alle uitzendingen van 'Helden van 2017' worden op een bijzondere manier afgesloten. Schrijver en Dichter des Achterhoeks Eva Schuurman uit Wichmond vangt de tweede uitzending in een gedicht.

'Helden van 2017' is van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma.

Jan de Hoop presenteert, naast het RTL Ontbijtnieuws, het radioprogramma 'De Hoop op Zaterdag' bij Omroep Gelderland. Hij woont sinds drie jaar in Radio Kootwijk en geniet elke dag van de schoonheid en de rust van de provincie. Bij hem om de hoek in Apeldoorn woont Sonja Booms, al jaren een vertrouwd gezicht bij de Gelderse omroep. Ze presenteert onder meer het nieuws en 'Gelderland Helpt'.