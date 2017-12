Aflevering 1: Taartenbakker Hans en Syrische Loejein

ARNHEM - Jan de Hoop en Sonja Booms kijken in het sfeervolle eindejaarsprogramma 'Helden van 2017' samen met kleine en grote Gelderse helden terug op het jaar. In de eerste uitzending op woensdag 27 december ontvangen Jan en Sonja de volgende gasten:

Hans Spitsbaard won de finale van Heel Holland Bakt en dat zette zijn leven op zijn kop. Hoe voelt het voor deze nuchtere amateurbakker dat hij door velen wordt gezien als held?

Wethouder Harriët Tiemens kwam vanuit het niets op plaats 5 terecht van de Duurzame 100 vanwege haar 'strijd' voor een duurzaam en groen Nijmegen. Ze is daarmee een voorbeeld voor bestuurders in andere gemeenten.

De Syrische Loejein Al Rabeei, ze maakte indruk tijdens de Vierdaagse door haar krachtige pleidooi om haar niet als vluchteling te zien maar 'gewoon' als Loejein uit Elst. Hoe kijkt ze terug op alle aandacht die ze kreeg?

Het grappige filmpje waarin kok Robbin die werkt bij Brownies en Downies in Tiel een pannenkoek de lucht in gooit werd maar liefst anderhalf miljoen keer bekeken. In alle uithoeken van de wereld. En dus voelt hij zich een held.

Alle uitzendingen van 'Helden van 2017' worden op een bijzondere manier afgesloten. De veelgeprezen Barneveldse cabaretier Martijn Kardol vat de eerste uitzending op geheel eigen wijze samen.

'Helden van 2017' is van woensdag 27 t/m zaterdag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

De 'helden' zijn ook te horen in het gelijknamige radioprogramma dat op eerste en tweede kerstdag wordt uitgezonden tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Rob Kleijs is de presentator van dit programma.