Brigade zoekt samenwerking om personeelstekort op te lossen

Jarenlang was het geen enkel probleem om voldoende personeel te vinden, maar door de goed draaiende economie is het steeds moeilijker om met name jongeren te vinden voor defensie. 'Alleen bij de landmacht zijn al duizenden vacatures', vertelt brigade-generaal Ron Smits als we met hem meerijden langs oefeningen in de regio.

Iedereen vist in dezelfde vijver

Bij de grootste tak van defensie, de landmacht, zijn tweeduizend vacatures. 'Bij de luchtmobiele brigade worden veel jongeren gevraagd en daardoor wordt de markt nog kleiner.' Zegt Ron Smits. 'Het bedrijfsleven, maar ook de brandweer en politie, we vissen allemaal in dezelfde markt van jongeren rond de achttien jaar.'

Op een schietterrein bij de kazerne in de Harskamp is een groep militairen aan het trainen. Een groep jongeren die een vooropleiding voor defensie volgt op het MBO kijkt hoe het in de praktijk gaat. In Assen waar ook een deel van de brigade is gelegerd zijn eigen militairen de straat op gegaan om jongeren te interesseren voor het werk.

Onbekend terrein

Naast dat er veel keuze op de arbeidsmarkt is, lijkt ook de onbekendheid volgens Smits een probleem. 'Iemand denkt ook, als ik een aantal jaren in dienst ben geweest bij de infanterie of met helikopters heb gewerkt. Wat kan ik dan erna? Terwijl er ook functies zijn met basisopleidingen in de logistiek en verpleging bijvoorbeeld.'

Inmiddels wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven om jongeren een toekomstperspectief te bieden. Daarnaast kijkt de brigade met verschillende gemeenten waaronder Arnhem naar jongeren die werkloos zijn en mogelijk in aanmerking kunnen komen. 'Dan kunnen we een link leggen met het bedrijfsleven. Wij leiden ze op en vormen ze, waarna ze een baan in de regio kunnen krijgen. De regio Arnhem zit daar ook om te springen denk ik.'