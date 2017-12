Hoe een populair museum weer leven brengt in een dorp

RUURLO - Ondernemers uit Ruurlo zijn maar wat blij met de komst van Museum MORE in Ruurlo. Het museum opende een half jaar geleden de deuren en zorgt voor een stroom aan dagjesmensen. In totaal 115.000 mensen bezochten het museum.

'Mensen komen niet alleen voor het museum, maar ze willen meer', zegt Hentje Lindenschot van de VVV. 'Ze willen wat eten, drinken, andere musea bezoeken, blijven slapen.' De medewerkers van de VVV hebben het in jaren niet zo druk gehad.

Ook de familie Masman merkt de drukte. Ze hebben een museum aan de andere kant van het dorp. 'We hebben hier Maastrichts Aardewerk en Glas', zegt Wim Masman. 'Het is hier nu echt zoveel drukker door de komst van More. We bedienen toch dezelfde doelgroep.'

Hij had wel verwacht dat er veel meer mensen naar het dorp zouden komen. 'Kijk maar naar Gorssel waar museum MORE ook zit. Dat dorp leefde helemaal op, je ziet het hier nu ook gebeuren. Ik ben echt heel blij voor Ruurlo.'

Jurken van Mathilde in etalage

Ook Rob Teunissen, van de gelijknamige kledingzaak, merkt de positieve effecten In zijn etalage pronkt de jurk van Mathilde, de derde vrouw van kunstenaar Carel Willink. De ondernemer maakt op die manier gebruik van het museum. 'De doelgroep van het museum, is ook onze doelgroep', legt hij uit. Volgens de ondernemers bezoekt nu zo'n 10 procent van de museumbezoekers het dorp.

'Dat lijkt weinig', legt Teunissen uit. 'Maar op 115.000 bezoekers is dat natuurlijk wel heel erg veel. Er is weer reuring in Reurle.'

Kunstroute van kasteel naar centrum

Toch kunnen ondernemers volgens Teunissen nog meer profiteren. 'Het kasteel ligt ongeveer een kilometer van het dorp. We laten nu al treintjes rijden, maar als we die route nog aantrekkelijker maken, dan komt volgend jaar hopelijk 20 procent naar het dorp.'

Een werkgroep is nu aan het kijken hoe de route van het kasteel naar het centrum aantrekkelijker kan worden gemaakt. 'We willen iets met kunst. Dat moet te maken hebben met de kunst van Carel Willink. Zijn werk is te zien in het kasteel. Hoe dat precies vorm gaat krijgen? Dat weten we nog niet'. Studenten van de kunstacademie in Enschede denken mee.

Door de drukte ontstonden er eerder dit jaar grote parkeerproblemen. Bezoekers zetten hun auto's op plaatsen waar dat niet mocht. Melchers wil zelfs de bekeuringen betalen die uitgedeeld zijn. In de parkeerproblematiek zijn op dit moment geen ontwikkelingen. 'De gemeente Berkelland en vertegenwoordigers van het museum zijn in gesprek over extra parkeerplekken,' zegt woordvoerder Adriaan Grandia.

