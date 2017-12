Apeldoorn moet tienduizenden euro's bijleggen voor Serious Request

Vooral de beveiliging is regelmatig reden van zorg voor de organiserende gemeenten. Door de aanslagen in Parijs (2015) en Berlijn (2016) voelden de organisaties in Heerlen en Breda zich tijdens de afgelopen edities genoodzaakt om de beveiliging aan te scherpen.

Geld voor beveiliging

In de ingediende begroting in Apeldoorn zijn de kosten van de beveiliging geschat op 50.000 euro, maar dat bleek veel te weinig. Inmiddels is dat opgeschroefd naar 112.000 euro. 'We hoeven ons volgens mij geen zorgen te maken want wij gaan een fantastisch feestje tegemoet, maar wij willen graag transparant zijn en daarom hebben we verteld hoe het financieel zit. Achteraf zullen we verantwoording afleggen als we alle kosten en inkomsten inzichtelijk gemaakt hebben', vertelt wethouder Nathan Stukker.

Dat er meer geld nodig was voor de beveiliging heeft volgens de wethouder te maken met de veranderende wereld. 'De wereld van nu is echt anders dan het moment toen we de begroting opmaakte. Wij hebben gewoon rekening te houden met wat er om ons heen gebeurt en daar hebben we onze maatregelen op moeten afstemmen.'

De wethouder reageert op de begroting (tekst gaat verder onder video).

Verschil tussen gemeentes

Lastig aan de vergelijking is dat de gemeenten dezelfde kosten soms onder een ander kopje in de begroting opvoeren. Dat wil zeggen dat de ene gemeente beveiliging schaart onder kosten voor veiligheid en de andere gemeente dit onder personeelskosten schaart.

Wat overeind blijft is dat de gemeente de veiligheidskosten relatief laag heeft ingeschat. 'Het is van belang om appels met appels te vergelijken. Wat Breda gedaan heeft is dat zij alle kosten voor beveiliging bij elkaar opgeteld heeft. Wat wij hebben gedaan is dat we de kosten inzichtelijk gemaakt hebben die wij bovenop de politiekosten hebben.' En dat is volgens Stukker de belangrijkste reden voor de verschillen. Serious Request gaat maandagavond van start en eindigt op kerstavond.

