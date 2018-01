Verwoeste Grote Kerk in Wageningen weer in gebruik genomen

WAGENINGEN - Op 6 januari 1944 verschijnt in het Dagblad voor Leiden en omstreken een artikel met de kop: Verwoeste kerk van Wageningen weer in gebruik genomen. Dat heugelijke feit heeft vlak voor kerst plaats gevonden, op 22 december 1943. In de meidagen van 1940 is de kerk zwaar beschadigd geraakt.

In mei 1940 is Nederlands Hervormde kerk in het centrum van Wageningen door de Nederlandse artillerie vanaf de Grebbeberg kapot geschoten. De toren lag -net als de rest van Wageningen- in het schootsveld van het Nederlandse leger en men was bang dat de Duitsers de toren als uitkijkpunt zouden gebruiken. De beschietingen van de artillerie verwoesten niet alleen de kerk, maar ook een flink deel van het oude centrum van Wageningen.

Van de kerk zijn het dak en de gewelven ingestort, de torenspits is naar beneden gekomen, alleen de onderkant staat nog. Door de brand die na de beschieting is uitgebroken zijn de eeuwen klokken deels gesmolten, later in de oorlog zijn ze omgesmolten tot kanonnen. De oude graven blijken ook grotendeels kapot.

Herbouw

In de zomer van 1941 is men begonnen met de wederopbouw van de kerk. Alle nog te gebruiken stenen zijn uit het puin gehaald en in de nieuwe kerk verwerkt. De herbouw duurt een kleine 2,5 jaar: de officiële opening is op 22 december 1943.

Maar de nieuwe kerk doorstaat de oorlog helaas niet: terugtrekkende Duitsers blazen in april 1945 de toren op en de spits komt terecht op de kerk. Grote schade is wederom het gevolg. De naoorlogse herbouw duurt aanzienlijk langer: in juni 1954 is de kerk klaar.

