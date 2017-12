25 jaar Luchtmobiele Brigade; jubileum met een randje

De brigade die uit zo'n 2500 rode baretten bestaat is voor het grootste gedeelte gelegerd in Schaarsbergen bij Arnhem. De meeste mensen kennen ze als de eenheden die met parachutes landen, zoals ze ieder jaar laten zien bij de herdenkingen van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide.

Kijk hier de documentaire terug (tekst gaat verder onder video):

Kritisch rapport en misstanden

Dit jaar is er een van uitersten. Aan de ene kant is de viering van het jubileum, maar er verschijnt ook een kritisch rapport over de missie in Mali van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat gaat over het mortierongeluk in Mali in 2016 waarbij twee militairen van de eenheid omkomen bij een oefening met een mortier. Uiteindelijk treed minister Jeanine Hennis af vanwege het onderzoek. En de Brigade komt in het nieuws als in november blijkt dat in 2013 misstanden hebben plaatsgevonden op de kazerne in Schaarsbergen.

Twee mannen van de Brigade waren maandag te gast bij de radio-uitzending van Rob Kleijs om over hun ervaringen te vertellen.

De tekst gaat verder onder de video.

In 1992 werd de Luchtmobiele Brigade opgericht als snelle interventiemacht. Het was in een tijd kort na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog. Het idee was dat er behoefte was aan een ander soort militair.

Elite die snel kon worden ingezet

De elite-eenheid die binnen een paar weken waar ook ter wereld kan worden ingezet. Met helikopters kunnen materieel en manschappen worden gedropt in een gebied waar vandaan een opdracht kan worden uitgevoerd.

Naast missies in onder andere voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan is de eenheid het eerste aanspreekpunt in Gelderland en delen van Noord- en Zuid-Nederland voor militaire bijstand. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de MKZ-crisis in 2001, maar ook, voor het eerst met wapens, tijdens tijdelijke controles in 2016 bij Schiphol.

Publiek kan kijken naar oefeningen

De laatste jaren laat de brigade zich meer zien. Behalve bij de Market Garden-herdenking op de Ginkelse Heide in september, worden tegenwoordig ook op het Houtdorperveld bij Ermelo oefeningen gehouden waarbij publiek kan kijken.

De documentaire 25 jaar Luchtmobiele Brigade, Vertrouwen in de eenheid is vanavond te zien op TV Gelderland.