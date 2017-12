Politie op zoek naar vermiste vrouwen uit Doetinchem en Nijmegen

GROESBEEK - De politie is nog altijd op zoek naar de vermiste Susanne Ahmetovic uit Doetinchem en een 61-jarige vrouw die wordt vermist uit Nijmegen

Met de 16-jarige Susana Ahmetovic heeft de politie al wel contact met haar gehad, maar wordt nog gezocht naar haar verblijfplaats.

Over de 61-jarige vrouw uit Nijmegen maakt de politie zich grote zorgen. Marie-Louise is sinds vrijdag spoorloos en maakte kort voor haar vermissing een depressieve indruk, zo meldt de politie. Het is dus zaak dat zij snel wordt gevonden.

De vrouw heeft een tenger postuur en loopt mogelijk licht gebogen.

Foto: Politie Nijmegen

Ook een vrijwilliger van Achilles'29 was zoek, maar hij is inmiddels in goede gezondheid aangetroffen, meldt de voetbalclub.

