Demente bewoners verpleeghuis doen weer zelf boodschappen

Het verpleeghuis is geselecteerd als één van de deelnemers van het landelijke project ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Doel: een radicaal andere benadering van wonen met zorg. Het project wordt betaald door het ministerie van Volksgezondheid. De LOC Zeggenschap in zorg is de initiatiefnemer.

De Lindenhof mag drie jaar lang experimenteren. 'Ik zou het echt heel mooi vinden als we straks iemand, met behulp van de diverse domotica, alleen op pad zouden kunnen laten gaan', zegt Mensink.

Bij het project zoekt De Lindehof naar mogelijkheden om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met familie, verzorgers, maar ook met de Vordense middenstand wordt gekeken naar wat er allemaal mogelijk is. 'De Lindenhof moet straks een huis zijn waar de bewoners en de kinderen zich fijn voelen en waar zij de baas zijn. De verpleging komt slechts op bezoek', legt Mensink uit.

Samen op pad

En dus gaan de bewoners van het verpleeghuis op pad. Leo, Betsie en Annie zijn vandaag al vroeg onderweg. Ze wonen in De Lindenhof en doen boodschappen voor de lunch. Broodjes, vleeswaren en wat vers fruit. Samen met vrijwilligers, kinderen en personeel.

'Ik doe dit graag, want ik zie hoeveel plezier mijn moeder nu heeft', zegt Leo van Zandvoort. Zijn moeder Annie racet zo'n beetje met haar rollator door het dorp. 'Je kunt haar soms gewoon niet bijhouden', lacht Leo. Annie vindt het allemaal prachtig, ze blijft maar babbelen, al kun je er niet altijd meer iets van maken.

Betsie Meijer is wat rustiger. Ze heeft net broodjes besteld bij de bakker. 'Ja, ik weet nog dat ik in de winkel geweest ben hoor', zegt ze. Maar wat ze gekocht heeft, dat weet ze niet meer. Samen met vrijwilliger Margreet Balsma heeft ze witte bolletjes en kerststol besteld. 'Straks eten we dat lekker samen op', lacht Margreet.

Projectleider Daphne Mensink ziet het allemaal gebeuren. 'Dit is toch zo mooi, ze hebben weer verbinding met de omgeving'. Het project is nog geen jaar geleden van start gegaan en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. 'Maar we kunnen nog veel meer. Kijk maar naar alle hulpmiddelen die er zijn, alle domotica.'

Muziek uit de oude doos

Bewoner Hermien doet deze keer geen boodschappen. Ze gaat naar het dorpshuis, midden in het dorp. Ze wordt opgehaald door haar oude buurman. 'Is Jan er ook?', vraagt ze. 'Jan is al in het dorpshuis'. Jan is de man van Hermien. Hij woont niet in het verpleeghuis. Omdat Hermien altijd in een koortje gezongen heeft zocht hij een mooie activiteit voor zijn vrouw.

De Sing-In in het dorpshuis bleek een mooie uitkomst. Eén keer in de maand mag iedereen die daar zin in heeft komen zingen. Hermien en Jan zingen uit volle borst mee. Zin in het beantwoorden van mijn vragen heeft Hermien niet. Maar ze kan elk liedje regel voor regel meezingen. 'Dit is zo goed voor haar', zegt Jan. 'Ze vindt dit leuk en ze hoeft nu niet na te denken over hoe ze haar tijd moet invullen. En we zijn ook nog samen.'

