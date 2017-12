Man vergrijpt zich aan meisje: 2,5 jaar cel

ARNHEM - Een 20-jarige Nijmegenaar is maandag veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van 15. De rechtbank in Arnhem legde hem 2,5 jaar cel op.

Het slachtoffer was bij de man op bezoek met een gemeenschappelijke vriend. Die ging na het roken van wiet naar de woonkamer. Het meisje had ook gebruikt en wilde gaan slapen, omdat ze stoned en moe was.

Toen de 15-jarige op bed ging liggen, volgde de Nijmegenaar haar voorbeeld. Hoewel het meisje tegenstribbelde, verrichtte hij verschillende seksuele handelingen bij haar.

'De 20-jarige man wist dat het meisje 15 jaar was en dat zij een problematische achtergrond had. De man heeft hiermee op ernstige wijze misbruik gemaakt van de situatie', oordeelt de rechtbank. Die bepaalde dat de man ook een schadevergoeding van ruim 4.000 euro moet betalen.