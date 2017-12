Hof in Arnhem heeft nog 5000 zaken liggen, Amsterdam schiet te hulp

ARNHEM - Zeker vijfduizend zaken liggen bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te wachten tot ze worden behandeld. Maar Arnhem heeft de capaciteit niet om dat weg te werken, dus gaan Amsterdamse raadsheren vanaf komend jaar helpen.

Die Amsterdamse rechters gaan dan zitting houden in Utrecht, zo vertelt een woordvoerster van het Arnhemse hof. Door de grote achterstand lukt het niet om beroepszaken binnen negen maanden af te handelen, zoals het streven is. Om binnen een jaar te blijven, moeten er zeker 1000 achterstallige zaken worden weggewerkt.

Slepen met dossiers

De achterstand wordt veroorzaakt door het feit dat het hof nog niet digitaal werkt. Daarom moeten dossiers telkens heen en weer worden gesleept. Daarnaast behandelt het Arnhemse hof zaken uit bijna het hele land en worden beroepszaken steeds complexer.

Bekende zaken die in Arnhem vertraging oplopen, zijn onder andere het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen en de schadevergoeding die de NAM aan huiseigenaren in Groningen zou moeten betalen.