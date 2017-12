Verwaarloosde paarden in de modder, zonder voer

DIDAM - In Didam zijn eerder deze maand dertien verwaarloosde paarden en pony's aangetroffen. 'Ze stonden op een kaal getrapte weide, in de modder, zonder voer', zegt dierenarts Gonnie Smeenk.

'Ze hebben ook anderhalve dag geen water gehad, omdat het was bevroren', vertelt Smeenk. 'Het was een heel droevig gezicht. Er was wel een overkapping, maar daar konden maar twee of drie paarden onder.'

Een van de paarden was heel erg ziek, zegt Smeenk. 'Het had heel veel gras met kluiten zand gegeten.'

'Graatmager, vel over been'

De paarden stonden op een weiland aan de Frieslandweg. Dat terrein is van Inge Sletering, die het sinds half oktober verhuurt aan een vrouw die de wei gebruikt om paarden op te vangen.

'Dat ging in eerste instantie aardig', vertelt Sletering. 'Het weiland stond vol met gras, het weer was ook redelijk.'

Maar na een tijdje kreeg Sletering de indruk dat er wel erg weinig water werd gegeven. 'Er stonden maar kleine bakken. Ik heb haar daar een paar keer op aangesproken: je moet ze voldoende water geven. Ze zei toen dat ze dat wel deed.'

Op een gegeven moment stond er nauwelijks nog gras op het land. 'En ik zag geen hooi. Ik heb toen gezegd dat ze hooibalen moest regelen. Maar er gebeurde helemaal niks. Eind november kreeg ik bericht van haar: haar relatie was naar de knoppen. Toen heeft ze de dieren laten stikken. Ze waren graatmager en vel over been.'

Sletering en mensen uit de buurt ontfermden zich daarna over de dieren. Inmiddels zijn de meeste paarden en pony's opgehaald door hun eigenaren. Via Facebook waarschuwt Sletering voor de vrouw, die ze een oplichtster noemt.

Proces-verbaal, eigenaren halen paarden op

'We zijn er al dagen doende mee', zegt woordvoerster Marie-José Verkade van de politie. 'We zijn elke dag ter plekke en er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Tegen de huurder van het weiland wordt proces-verbaal opgemaakt wegens verwaarlozing. Het gaat om het onthouden van de nodige zorg.'

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is ook in actie gekomen, zegt woordvoerder Dik Nagtegaal. De inspecteur heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die over het juridische gedeelte gaat. 'Die oordeelde dat de situatie niet ernstig genoeg is om de dieren in beslag te nemen.'

Volgens Nagtegaal is er een termijn afgesproken waarbinnen de zaak op orde moet worden gebracht. 'In de tussentijd hebben eigenaren zich gemeld die hun dieren zijn komen ophalen. En de LID heeft voor voedsel gezorgd, zodat de dieren in elk geval tot vandaag te eten hebben. Vandaag worden nog enkele paarden opgehaald.'

De inspecteur houdt in de gaten of de opgehaalde dieren goed terechtkomen, zegt Nagtegaal.

Als paddenstoelen uit de grond

Dierenarts Smeenk ziet deze schrijnende situaties vaker. 'Paardenopvangen schieten in Gelderland als paddenstoelen uit de grond. Vaak gaat het om goedwillenden, die niet beseffen dat dit ontzettend veel geld kost. En je hebt veel ruimte nodig. Hectares. Daar verkijken mensen zich op.'

Het gaat vaak om oudere paarden, weet Smeenk. 'Mensen vinden het zielig om een paard op zijn twintigste naar de slager te brengen en geven het dan gratis weg aan een opvang. Maar je moet dan wel contact houden en controleren hoe het gaat.'

Smeenk verbaast zich erover dat het opzetten van een paardenopvang in Nederland een fluitje van een cent is. 'Als je een hondenpension begint, is er een waslijst aan eisen. Bij een paardenopvang is er geen enkele norm.'