Aftrap van het project ‘Mooi wonen in Geesteren'

GEESTEREN - In zaal Baan in Geesteren is het project 'Mooi wonen in Geesteren' afgetrapt. Met het project worden door de gemeente en diverse instanties de woonbehoeften in kaart gebracht, met als centrale vraag: hoe houden we Geesteren leefbaar?

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Na een onder meer een presentatie door de wethouder, werden door verschillende groepjes benadrukt wat er goed en niet goed is in Geesteren. Een greep uit de vragen, ideeën en opmerkingen: Wat is de reden om weg te gaan uit Geesteren?

Wat zou de reden kunnen zijn om terug te komen?

Ik woon in Borculo omdat er in Geesteren geen betaalbare huur- of koopwoningen zijn

Zie het als grote kans voor Geesteren omdat het dicht bij Borculo ligt, en zorg voor betere verbindingen tussen deze twee plaatsen, ook voor scootmobiels

Teveel regelgeving werkt krimp in de hand

Woningscheiding is soms gewenst, maar ligt vanwege regelgeving moeilijk.

Welk beeld scheppen de fysieke belemmeringen op de weg (blauwe palen) als je Geesteren binnenkomt. Dat is niet gastvrij en open

Voeg verenigingen samen

Boerderijsplitsing, mini-woonerf, appartementen voor jong en oud naast elkaar

Denk aan Tinyhouses bij boerderijen

Zijn er nog wel mogelijkheden voor nieuwbouw? “Ja dat zeker wel, maar als je iets toevoegt moet je ook kijken waar je wat weghaalt”. 15 januari start enquête Vanaf 15 januari wordt een enquête gehouden onder alle inwoners van Geesteren. Ook zal KAW en gemeente in gesprek gaan met inwoners over hun woonwensen. In maart worden de resultaten van de enquête verwacht en natuurlijk weer gedeeld met alle inwoners.