Deel dit artikel:











Tankauto halfvol met diesel belandt op de kop in sloot Foto: Bart Meesters

DREUMEL - Een tankauto die halfvol zat met diesel, is maandagmorgen op de kop in de sloot beland in Dreumel.

De tankwagen kwam vanuit Heerewaarden en was op weg naar Beneden-Leeuwen toen hij op de Van Heemstraweg in de berm belandde. De chauffeur probeerde dat te corrigeren, maar kwam aan de overkant van de weg in de sloot terecht. De wagen is daarbij niet gescheurd. Er zijn veel hulpdiensten uitgerukt naar Dreumel. De bestuurder, een jongeman uit Zoelmond, is volgens de politie uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl