Snelle breuk met Fraser dreigt; coach Vitesse wordt in Israel gelinkt aan Maccabi Haifa

ARNHEM - Henk Fraser stopt aan het eind van het seizoen bij Vitesse en mag zich verheugen over belangstelling van Maccabi Haifa. Dat is de club waar voormalig technisch directeur Mo Allach van Vitesse onlangs aan de slag ging. Israelische media melden de interesse.

Fraser deed zondagavond bij Studio Voetbal een paar openhartige uitspraken. De coach liet weten dat 'hij er wel uit is' met betrekking tot zijn toekomst bij Vitesse. Fraser heeft een aflopend contract in Arnhem en presteert dit seizoen niet volgens verwachting. Vitesse staat teleurstellend zevende en won van de laatste zeven eredivisieduels slechts één keer. Aan tafel bij de NOS ging de oefenmeester ook kort in op de bemoeizucht van de Russische commissaris Valeri Oyf bij Vitesse. 'Het heeft mijn werk er niet makkelijker op gemaakt', meldde de trainer. De zaakwaarnemer van Fraser wil publiekelijk niet reageren op de kwestie. Volgens hem wordt er momenteel besproken wat de beste vervolgstap is voor de trainer die ook genoemd wordt bij zijn oude club Feyenoord.

Commissaris niet in publiciteit

De uitspraken van Fraser komen niet uit de lucht vallen. Al vaker liet hij de afgelopen maanden doorschemeren dat zich bij Vitesse te ergeren aan vooral commissaris Oyf. De Rus zou de coach af en toe met mails bestoken en in gesprekjes zijn onvrede uiten. Oyf zou zelfs de opstelling bij Vitesse willen bepalen, waarmee indirect getornd wordt aan de autoriteit van Fraser. Ook spuwde de commissaris dit seizoen op het ereterras in Gelredome al zijn gal over bepaalde keuzes van de coach en ook over het vertoonde spel. Oyf wil niet in de publiciteit en is onbereikbaar voor commentaar.

Russische invloed

Bronnen uit Israël melden nu dat Fraser wel eens in de winterstop naar Maccabi Haifa kan vertrekken. Daarmee zou er zelfs een snelle breuk op handen zijn met Vitesse. Fraser is goed bevriend met Mo Allach, die onlangs opstapte bij Vitesse als technisch directeur en aan de slag ging bij Haifa. Ook voor Allach was de Russische invloed binnen Vitesse een belangrijke reden om per direct op te stappen bij de Arnhemse club. 'De club wil binnen een paar weken een nieuwe trainer aanstellen', zegt een journalist die dagelijks bij Haifa rondloopt. Volgens de reporter wil Allach een Nederlandse coach.

Trainer op straat

Op dit moment is Rob Maas, ook ex-Vitesse en door Allach naar voren geschoven toen Peter Bosz in de winter van 2015 vertrok, interim-trainer bij Haifa. Hij werd binnengehaald als assistent-trainer van Guy Luzon maar die werd begin december door Allach al op straat gezet. Maas heeft aangegeven geen hoofdcoach te willen worden. Meerdere bronnen beweren dat het de bedoeling is om Fraser vast te leggen als de nieuwe sterke man van Haifa. Of Fraser dat zelf ook wil, is onduidelijk. Hij was maandagochtend niet bereikbaar voor een reactie.

'Voorbarige berichtgeving'

Algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse laat desgevraagd weten dat de berichtgeving in diverse media 'voorbarig' is. De Wit: 'Volgens mij heeft Henk ook een compliment uitgedeeld en gezegd dat hij voor 95 procent een fantastische baan heeft bij Vitesse. Het is maar net hoe je dingen beluistert. We gaan in de winterstop praten en evalueren, zoals al was afgesproken.' De Wit had maandag al contact met zijn trainer. Aanleiding was volgens de directeur niet het nieuws dat hij zijn contract niet wil verlengen. 'Vanochtend heb ik hem inderdaad gesproken. Maar dat doen we bijna iedere dag. Hij heeft mij nogmaals bevestigd dat we in de winterstop in gesprek gaan.'

Snel ontslag

Toch sijpelen er al geluiden door dat Fraser weleens deze week zijn ontslag kan nemen bij Vitesse en dus nog voor de jaarwisseling opstapt. En dat hij vervolgens vertrekt naar Maccabi Haifa. 'Ik weet het niet', zegt De Wit. 'Ik wil nergens op vooruitlopen.' Komende zaterdag sluit Vitesse de eerste seizoenshelft af met een uitwedstrijd tegen koploper PSV. Begin januari gaat de Arnhemse club een week op trainingskamp naar Spanje.