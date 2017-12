Gemeente Winterswijk ruilt met gebouwen

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk ruilt het voormalig jongerencentrum Eucalypta met het pand van de Evangeliegemeente Spoorzicht. De derde ruildeal in Winterswijk is een belangrijk resultaat van het experiment Stedelijke Herverkaveling.

Vorig jaar sloot de gemeente Winterswijk de eerste ruildeals met woningcorporatie De Woonplaats en met Stichting Welzijn Winterswijk (SWW). Zo werd de gemeente eigenaar van Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat, met als doel dit gebouw weer te ruilen met het pand van Evangeliegemeente Spoorzicht aan de Tuunterstraat in Winterswijk.

Een jaar later is deze ruil afgerond. De Evangeliegemeente gaat het Eucalypta-gebouw nu grondig restaureren met financiële steun van het Nationaal Restauratie Fonds. De voormalige gymzaal aan de Tuunterstraat wordt door de gemeente gesloopt. 'Dit is weer een belangrijke ruildeal om Winterswijk mooier te maken en initiatieven van Winterswijkers de ruimte te geven', aldus wethouder Rik Gommers.

Experiment Stedelijke Herverkaveling

De gemeente Winterswijk en het Rijksvastgoedbedrijf werken samen aan het experiment Stedelijke Herverkaveling. Overbodige meters vastgoed worden aan de markt onttrokken en de vraag concentreert zich op de ruimtelijk en economisch beste plekken in Winterswijk en de regio.

Foto: Rode raaf - Eigen werk