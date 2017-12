NEC heeft slechte herinneringen aan PEC in de beker

NIJMEGEN - NEC neemt het morgenavond op tegen PEC Zwolle in de beker. Dat brengt slechte herinneringen boven in Nijmegen.

In 2014 stonden beide clubs in de halve finale van de beker tegenover elkaar. Het leek met een stand van 1-1 verlenging te worden, maar door een blunder van Dennis Gentenaar scoorde Maikel van der Werff (nu Vitesse) en haalde PEC de finale, die ook werd gewonnen.

Ook in 2008 speelde NEC tegen PEC Zwolle, toen in De Goffert. NEC was op dat moment eredivisionist en PEC zat in de eerste divisie, maar het werd 0-2. Dat leidde tot rellen en enkele supporters van NEC drongen toen zelfs door tot de catacomben.

In de competitie is PEC de laatste jaren ook een angstgegner van NEC. De laatste zege tegen de ploeg uit Zwolle dateert uit 2012, toen NEC uit met 4-0 won. Daarna is de balans drie gelijke spelen en vijf nederlagen.