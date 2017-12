Deel dit artikel:











Prachtige dronebeelden van hoogwater bij Nijmegen Foto: Studio White Cat

NIJMEGEN - Het water in de rivieren is flink gestegen en dat levert mooie plaatjes op. Dat bewijst een drone die over de nevengeul bij Nijmegen vloog.

Op de beelden is te zien dat de drempel van de Spiegelwaal overstroomt. Tekst gaat verder onder de video: De bijna 4,4 kilometer lange en 300 meter brede nevengeul is aangelegd na de overstromingen in 1993 en 1995. De geul moet de capaciteit in de bocht van de Waal bij Nijmegen vergroten en het waterpeil verlagen waardoor er bij hoog water meer water opgevangen kan worden. Met dank aan Studio Whitecat en Torre Sassen voor de beelden. Zie ook: In beeld: hoogwater in Gelderland Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl