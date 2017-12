Menno botste met 100 km/u op stilstaande auto: 'Ik had een legioen engeltjes op mijn schouder'

Over de oorzaak van het ongeluk is wat meer duidelijkheid, vertelt Menno vanuit het ziekenhuis. 'De accu van de Toyota was uitgevallen, zo vertelde de bestuurder mij. Dus daarom deed zijn verlichting het ook niet en kon hij niet meer wegkomen. Verder reed ik 100 kilometer per uur en was het donker, ik zag hem dus niet.'

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

Probleem met rechteroog

Het gevolg was een aanrijding waarbij twee gewonden zijn gevallen. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Menno legt uit dat hij op dit moment nog last heeft van zijn spieren en wat vaag ziet met zijn rechteroog. 'Maar verder is het dus meegevallen', benadrukt hij.

Volgens de inwoner van Kampen is de bestuurder van de hybride inmiddels naar huis. Het zou goed met hem gaan. 'Er is dus alleen blikschade.'

Doorrijder

De politie Epe meldde zondagavond op haar Facebookpagina dat er ook nog een derde auto bij het ongeluk betrokken was. Het gaat vermoedelijk om een zwarte Mitsubishi Outlander met nieuw kenteken. Menno heeft daar niks van gemerkt.

