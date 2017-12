Deel dit artikel:











Maartenskliniek opereert in hypermoderne OK's Foto: optimusise.com

UBBERGEN - Veiliger en prettiger. Voor patiënten en chirurgen. De Sint Maartenskliniek in Ubbergen bij Nijmegen gaat als eerste ziekenhuis in de wereld opereren in radicaal vernieuwde operatiekamers.

UBBERGEN - Veiliger en prettiger. Voor patiënten en chirurgen. De Sint Maartenskliniek in Ubbergen bij Nijmegen gaat als eerste ziekenhuis in de wereld opereren in radicaal vernieuwde operatiekamers.

In zo'n moderne operatiekamer is minder kans op infecties en menselijke fouten. Orthopedisch chirurg Koen Defoort van de Sint Maartenskliniek: 'Deze OK's zijn radicaal anders en ontworpen op basis van input van chirurgen. Het mooie is dat verschillende technieken, ook uit de niet-medische wereld, worden samengevoegd.' Theaterlampen De Amerikaanse neurochirurg John Mangiardi, de oprichter van Optimus, stoorde zich jarenlang aan de risico's en het gebrek aan comfort in operatiekamers. Hij bedacht een geheel nieuwe operatiekamer om deze ergernissen op te lossen. Daarvoor paste hij veelvuldig bestaande technieken van buiten de zorg toe. Zo leende hij het idee voor de belichting van de theaterwereld. In plaats van pendels met lampen die je tijdens een operatie telkens moet verplaatsen, zit de verlichting nu volledig geïntegreerd in het plafond. De chirurg heeft op deze manier altijd het beste licht. Ook is er geen gevaar meer van mogelijk neerdwarrelende stofdeeltjes als een pendel wordt bewogen. Gekleurd licht voor goede sfeer De kans op infecties wordt geminimaliseerd door de ontsmetting met ozon. Dat is nooit eerder toegepast in een operatiekamer. De wanden van de OK's zijn vermengd met kleine metaaldeeltjes, waardoor bacteriën en schimmels afgestoten worden. Een innovatief luchtbehandelingssysteem brengt het infectierisico verder omlaag en zorgt voor een aangenamere temperatuur voor de patiënt en het operatieteam. Ook het gebruik van gekleurd licht en de opgeruimde uitstraling van de OK's dragen bij aan een prettiger sfeer voor de patiënt en het operatieteam. Nieuwe wereldwijde standaard De Sint Maartenskliniek loopt graag voorop. De gespecialiseerde kliniek voor houding en beweging voerde bijvoorbeeld in 1969 als eerste in Nederland een totale heupoperatie uit. Als eerste ziekenhuis ter wereld omarmt het nu dit radicaal vernieuwende OK-concept. De Sint Maartenskliniek is ervan overtuigd is dat dit de komende decennia de wereldwijde standaard wordt op OK-gebied. Deze maandag worden er handtekeningen gezet. Eind 2019 vinden naar verwachting de eerste operaties plaats.