Auto slaat over de kop bij rotonde Foto: wijkagent Vincent van der Steen

CULEMBORG - Op de N320 bij Culemborg is in de nacht van zondag op maandag een auto over de kop geslagen.

Volgens wijkagent Vincent van der Steen gebeurde het ongeval bij de rotonde naar de Edisonweg. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens Van der Steen zijn er geen gewonden gevallen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl