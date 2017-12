Instelling weigert verwarde vrouw; wijkagent boos

ARNHEM - Pro Persona in Arnhem heeft zich de woede van wijkagent Eric Hortensius op de hals gehaald. Aanleiding is een incident met een verwarde vrouw.

De Arnhemse politieman schrijft op Twitter dat hij afgelopen weekend twee uur druk is geweest met een verwarde vrouw, omdat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg haar verantwoordelijkheid niet neemt. Pro Persona weigerde de vrouw bijstand te verlenen, waardoor ze uiteindelijk ter observatie in een politiecel is gezet.

'Tijdens noodhulpdienst 2 uur druk geweest met verwarde dame. Uiteindelijk mevrouw ter beoordeling ingesloten in politiecel. Pro Persona weigert voor de zoveelste keer zich aan het afgesproken protocol te houden. Verwarde personen horen niet thuis in een politiecel', foetert Hortensius op Twitter.

'Wel degelijk gezien'

Pro Persona verweert zich tegen de uitspraken van de wijkagent. 'Wij kunnen door privacywetgeving niet op veel vragen ingaan, maar mevrouw is wel degelijk gezien door onze crisisdienst. In dit soort situaties wordt het besluit over de aanpak genomen door de politie en de manager crisisdienst van Pro Persona', zo vertelt een woordvoerder.

