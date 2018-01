VVD Elburg maakt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst bekend

ELBURG - VVD-fractievoorzitter Marga Schoots is trots op het werk dat de afgelopen maanden is verzet. ‘Het is mooi om te zien hoe wij samen de schouders er onder hebben gezet om tot een sterk verkiezingsprogramma te komen. Dat maakt me als lijsttrekker trots en geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst.'

Het programma heeft de naam ‘Ruimte voor jou’ gekregen. ‘Een belangrijke boodschap’, licht Schoots toe. ‘VVD Elburg gaat voor een gemeente waar je ruimte krijgt om jezelf te zijn, waar je werk hebt en waar je vrijheid en veiligheid voelt. Iedereen doet bij ons mee!’.

Kandidatenlijst

Naast het verkiezingsprogramma is ook de kandidatenlijst vastgesteld. ‘We hebben een lijst met 19 enthousiaste VVD-ers samengesteld, allen met verschillende achtergronden en interesses. Deze lijst geeft ons vertrouwen om een stevige campagne te voeren en VVD Elburg nog beter op de gemeentelijke kaart te zetten’, aldus Schoots.

De tweede man op de lijst is Rick van Velthuysen, gevolgd door Patrick Gaynor, Els Zwep-Baauw en Jos Huis in ‘t Veld. Schoots: ‘Het zou mooi zijn als nóg meer mensen op 21 maart VVD gaan stemmen. Onze ambitie is om te verdubbelen en met het programma dat er nu ligt en de kwaliteit van de mensen die op de lijst staan, heb ik daar absoluut vertrouwen in.’

Ook het bestuur van de VVD Elburg heeft vertrouwen in de verkiezingen. ‘Onze kandidaten komen uit alle kernen van de gemeente Elburg en brengen allen een frisse energie mee in onze partij. Met hen gaan we de campagne in en laten we iedereen in de gemeente zien waar de VVD voor staat’, aldus voorzitter Henk-Jan van ‘t Hof.